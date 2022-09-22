Чим більше полонених окупантів, тим більше шансів, що всі українські захисники повернуться додому, - Резніков

Україна пам’ятає про всіх полонених захисників та має зробити все, аби врятувати кожного.

Про це у Facebook заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Для цього важливо вірити у краще і довіряти один одному. Довіряти військово-політичному керівництву країни. Довіряти та тримати лад. Чим більше полонених окупантів, тим більше шансів, що всі наші хлопці і дівчата повернуться додому. Ми на стороні світла, і сила й правда за нами. І це світло переможе темряву!", - наголосив очільник Міноборони.

Міністр заявив, що з 215 героїв - 188 захисників Азовсталі, серед яких 108 "азовців", нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники СБУ. Наразі п’ятеро звільнених командирів "Азова" перебуватимуть у безпечних умовах у Туреччині. Також з полону визволено 10 іноземців: додому повертаються п’ятеро громадян Британії, двоє – США, а також громадяни Марокко, Хорватії та Швеції.

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