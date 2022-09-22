Україна сподівається на якнайшвидше нарощування військової допомоги та санкційного тиску на РФ, - Кулеба
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Україна очікує нарощування військової допомоги від ЄС та санкційного тиску на Росію.
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вдячний Жозепу Боррелю та міністрам закордонних справ ЄС за те, що вони зробили саме те, про що я просив їх учора: нарощування військової допомоги Україні та санкційного тиску на Росію. ЄС продовжує доводити свою рішучість. Ми сподіваємося на якнайшвидше виконання обох рішень", - наголосив міністр.