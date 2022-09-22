У Литві заборонили мовлення російських та білоруських телеканалів

Литовський Сейм 22 вересня в терміновому порядку ухвалив поправку до закону, що передбачає тимчасову заборону на трансляцію російських та білоруських каналів у країні та розповсюдження їхньої продукції в інтернеті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Також заборонено розповсюдження радіо- та телепрограм, які прямо або опосередковано фінансуються чи контролюються державними структурами Росії та Білорусі.

"Сьогодні не може бути жодних сумнівів у тому, що ми маємо захистити свій інформаційний простір", заявив голова Комітету Сейму з культури Вітаутас Юозапайтіс, який подав проєкт поправки до закону про громадську інформацію.

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