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У Литві заборонили мовлення російських та білоруських телеканалів

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У Литві заборонили мовлення російських та білоруських телеканалів
Литовський Сейм 22 вересня в терміновому порядку ухвалив поправку до закону, що передбачає тимчасову заборону на трансляцію російських та білоруських каналів у країні та розповсюдження їхньої продукції в інтернеті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Також заборонено розповсюдження радіо- та телепрограм, які прямо або опосередковано фінансуються чи контролюються державними структурами Росії та Білорусі. 

"Сьогодні не може бути жодних сумнівів у тому, що ми маємо захистити свій інформаційний простір", заявив голова Комітету Сейму з культури Вітаутас Юозапайтіс,  який подав проєкт поправки до закону про громадську інформацію.

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Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    А в нас крутять ромійськомовне телебачення за гроші українців. Це ж на Литву русня напала, а не на нас.
  • Dima30
    тому, що прз-дент-малорос,нехай свій "FREEДОМ" засуне собі у 7раку!
  • Alex Tiger
    И это правильно. Пусть лапотное быдло учит литовский язык.
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