Пєсков заперечив інформацію про можливість мобілізації 1 млн росіян

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав брехнею інформацію про те, що указ про "часткову мобілізацію" передбачає можливість призову до одного мільйона осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Це брехня", - сказав Пєсков.

Раніше росЗМІ повідомили, що засекречений пункт указу про мобілізацію в Росії дозволяє призвати 1 млн росіян.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Володимир Путін заявив про проведення в Росії "часткової мобілізації". Увечері цього ж дня в російських містах пройшли мітинги проти мобілізації на війну. У 39 містах затримали понад 1300 людей. Переважна більшість затримань відбулася у двох найбільших містах Росії: Москві та Санкт-Петербурзі.

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