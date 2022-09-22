Петиція щодо вегетаріанських сухпаїв для ЗСУ набрала 25 тисяч підписів

Петиція на сайті президента України "Про введення вегетаріанських та веганських сухих пайків для Збройних Сил України" набрала необхідні 25 тисяч голосів, тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Петицію зареєстрували 27 червня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.

Її автор Петро Павлов пояснює, що військовослужбовці в Україні мають деякі обмеження у виборі харчування, а введення до наявних сухих пайків додаткових, з врахуванням індивідуальних особливостей військовослужбовців, зможуть вирішити низку проблем.

"У якості прикладу візьмемо реалізацію цього в армії США: сухпай вегетаріанський американський військовий MRE (англ. "Meal, Ready-to-Eat", "Їжа, готова до вживання") з компонуванням вмісту Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian). Дане різноманіття необхідне не для "об'їдання", а для адекватного харчування, від якого залежить виконання військовими їх посадових обов'язків", - йдеться у документі.

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Також автор розповів, для кого призначені вегетаріанські та веганські сухі пайки.

- для людей, що не вживають м'ясних продуктів та продуктів тваринного походження з етичних міркувань;

- для людей з релігійними переконаннями, для яких веганські пости особливо поширені;

- для людей з обмеженою можливістю засвоєння лактози;

- для людей з періодичними проблемами із травленням.

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Автор додав, що реалізація цієї ініціативи наблизить ЗСУ до стандартів НАТО, не вимагатиме фінансових вкладень, збереже екосистему, а також допоможе зберегти здоров’я військовим.