Петиція щодо вегетаріанських сухпаїв для ЗСУ набрала 25 тисяч підписів
Петицію зареєстрували 27 червня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.
Її автор Петро Павлов пояснює, що військовослужбовці в Україні мають деякі обмеження у виборі харчування, а введення до наявних сухих пайків додаткових, з врахуванням індивідуальних особливостей військовослужбовців, зможуть вирішити низку проблем.
"У якості прикладу візьмемо реалізацію цього в армії США: сухпай вегетаріанський американський військовий MRE (англ. "Meal, Ready-to-Eat", "Їжа, готова до вживання") з компонуванням вмісту Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian). Дане різноманіття необхідне не для "об'їдання", а для адекватного харчування, від якого залежить виконання військовими їх посадових обов'язків", - йдеться у документі.
Також автор розповів, для кого призначені вегетаріанські та веганські сухі пайки.
- для людей, що не вживають м'ясних продуктів та продуктів тваринного походження з етичних міркувань;
- для людей з релігійними переконаннями, для яких веганські пости особливо поширені;
- для людей з обмеженою можливістю засвоєння лактози;
- для людей з періодичними проблемами із травленням.
Автор додав, що реалізація цієї ініціативи наблизить ЗСУ до стандартів НАТО, не вимагатиме фінансових вкладень, збереже екосистему, а також допоможе зберегти здоров’я військовим.