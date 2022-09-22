Силовикам Білорусі наказали відстежувати громадян РФ, які ховаються від мобілізації, - ЗМІ

Білоруські силовики отримали усне розпорядження ідентифікувати громадян РФ, які приїхали до республіки, щоб сховатися від мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Наша Ніва" із посиланням на джерела.

"Поки що на рівні усних розпоряджень доведено спостерігати за квартирами, що здаються на добу, входити в контакт із власниками житла. Нові машини у дворах із російськими номерами також наказали відстежувати", - зазначив білоруський оперативник.

Силовик також повідомив, що, на його думку, тих, хто ухиляється від армії, надалі видаватимуть Росії.

"Загальна система штрафів налагоджена, а спіймати того, хто ухиляється від армії - просте завдання", - додав він.

Також читайте: Нові протести проти мобілізації планують провести у Росії. ФОТО