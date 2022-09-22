У німецькому парламенті обговорять поставку Україні танків і БМП
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW,
Опозиційний блок ХДС-ХСС підготував документ під назвою "Захищаючи мир і свободу в Європі - рішуче підтримуючи Україну важкою зброєю зараз".
"ХДС-ХСС хоче продовжити тиск на уряд, щоб той відмовився від неправильного курсу не надавати все можливе і виправдане для підтримки України", - пише видання.
Документ закликає негайно надати Україні дозвіл на експорт бойових танків і бронетранспортерів із промислових запасів. Крім того, він містить вимогу, що в Україну має бути доставлене додаткове важке озброєння, "зокрема, бойові броньовані машини та далекобійна артилерія, також із запасів Бундесверу". За даними видання, цей документ можуть підтримати багато депутатів від Зелених і Вільних демократів. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністр оборони Крістіне Ламбрехт дали зрозуміти, що хочуть дотримуватися попередньої лінії в постачанні важкого озброєння.