Військові навчання ОДКБ пройдуть у Казахстані

Навчання заплановані з 26 вересня по 8 жовтня 2022 року в Жамбильській і Алматинській областях Казахстану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Республіки Казахстан.

"У зв'язку з цим з 22 по 30 вересня в нашу країну прибувають військові контингенти держав-членів ОДКБ. Їх пересування буде здійснюватися різними способами: залізничним, повітряним транспортом і на колісній військовій техніці", — йдеться у заяві.

У навчаннях візьмуть участь: Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Росія та Казахстан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На сайті ОДКБ раптово зникла новина про відправку контингенту РФ та Білорусі для врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту