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Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України, - ГУР

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Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України, - ГУР
Наслідки застосування ядерної зброї можуть вплинути також на Польщу, Туреччину та Болгарію

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і знищити нашу державу. Це загроза для інших країн.

Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон. Ми пам’ятаємо історію Чорнобиля. Можливо, ми матимемо ще одну катастрофу на нашій території, у Східній Європі", - сказав Скібіцький.

Він додав, що наслідки застосування ядерної зброї можуть вплинути також на Польщу, Туреччину та Болгарію.

Нагадаємо, раніше Путін у своєму зверненні погрожував Заходу ядерною зброєю, додавши, що в РФ вона перевершує озброєння країн НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель про ядерні погрози Путіна: Вони не похитнуть підтримку України

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Топ коментарі

  • Юра Малко
    А чого не чути головного борця з ЯЗ Кучми,який здав зброю? І де взагалі святе сімейство Кучм-Пінчуків-Франчуків,куди воно дременуло? Щось Кучми не дуже вірять будапештським гарантіям....
  • Hobby Programming
    Невелика група ідіотів тероризує весь світ... ООН би мали їх знищити да і все... Такий світ
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Значит тогда Россия на применит ядерное оружие если захочет быть страной в противном случае она моментально исчезнет через ответный удар НАТО
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