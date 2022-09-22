В окупованому Криму "мобілізованим" РФ обіцяє по 200 тисяч рублів

Кожен "мобілізований" Російською Федерацією житель окупованого Криму отримає одноразову виплату у розмірі 200 тисяч рублів.

Як інформуєх Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це заявив підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов.

"За моїм дорученням кожному мобілізованому кримчанину одноразово буде виплачено 200 тисяч рублів. Це додаткова фінансова допомога для наших воїнів та їхніх сімей. Заяву можна заповнити у військовій частині, до якої мобілізований буде направлений. Виплата перераховується на банківську картку протягом 5 робочих днів", - заявив зрадник.

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Аксьонов називає часткову мобілізацію вимушеним заходом "задля захисту права залишатися собою":

"По суті ми відстоюємо наше право залишатися собою, наше право на життя. На превеликий жаль нам цю війну нав’язали".

Водночас стало відомо, що у Москві мобілізованим у випадку тяжкого поранення обіцяють виплати у розмірі 1 000 000 рублів, якщо поранення легке — 500 тисяч рублів. Також — під час проходження служби мобілізованим додатково виплачуватимуть 50 тис. рублів на місяць. А ще іноземцям, які у Москві підпишуть контракти на службу в російській армії, обіцяють надати ту ж соціальну підтримку, що і призваним у межах часткової мобілізації москвичам.

На цьому "привілеї часткової мобілізації" не закінчуються. Банку Росії інформує, що до фінустанов щодо реструктуризації кредитів зможуть звернутися родичі мобілізованих, якщо ті мають кредити. При цьому, заявили у банку, кредитори та бюро кредитних історій не повинні розглядати таку реструктуризацію як кредитну історію позичальника, яка погіршується. Крім того — близькі родичі, які перебувають на утриманні у мобілізованих, ще й зможуть звернутися щодо "канікул" і за власними кредитами.

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