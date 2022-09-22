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До російської армії будуть мобілізувати зі сколіозом та плоскостопістю

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До російської армії будуть мобілізувати зі сколіозом та плоскостопістю
Плоскостопість та сколіоз більше не врятують. У Росії пропонують скоротити кількість захворювань, що дають право не призиватися до армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ресурси. 

З ідеєю виступила сенатор від Криму Ковітіді. На її думку, воювати можна і з певними захворюваннями, які раніше вважалися неприйнятними.

"Необхідно оновити критерії придатності до військової служби, виключити захворювання, при яких призовник визнається непридатним до служби", - сказала Ковітіді, підкресливши, що до таких захворювань можна віднести плоскостопість та сколіоз.

Обгрунтувала вона це тим, що "зараз Росії необхідна як добровольча професійна армія, а й збільшення резерву придатних до служби молодих людей".

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Топ коментарі

  • Дмитрий Величко f50a5c94
  • буков
    Чекаємо на сліпих, глухих, безруких...
  • Виктор Дийнега
    Ура атакам быть - как во второй мировой. Я об этом писал еще пол года назад. ***** сейчас не до территорий и не до имперских амбиций, оно будет хранить свою дырявую шкуру до последнего русского дурака.

    Гребут на рашке всех подряд - думаю что сказ о 300 тысяч это ложь чтобы обмануть противника - судя по размаху, там 3 миллиона хотят призвать.
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