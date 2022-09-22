До російської армії будуть мобілізувати зі сколіозом та плоскостопістю
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Плоскостопість та сколіоз більше не врятують. У Росії пропонують скоротити кількість захворювань, що дають право не призиватися до армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ресурси.
З ідеєю виступила сенатор від Криму Ковітіді. На її думку, воювати можна і з певними захворюваннями, які раніше вважалися неприйнятними.
"Необхідно оновити критерії придатності до військової служби, виключити захворювання, при яких призовник визнається непридатним до служби", - сказала Ковітіді, підкресливши, що до таких захворювань можна віднести плоскостопість та сколіоз.
Обгрунтувала вона це тим, що "зараз Росії необхідна як добровольча професійна армія, а й збільшення резерву придатних до служби молодих людей".