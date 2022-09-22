Нові санкції ЄС торкнуться експорту технологій до Росії, - представник Єврокомісії Мамер

Єврокомісія працює над новими пропозиціями щодо санкцій щодо Росії після оголошення мобілізації президентом РФ Володимиром Путіним.

Нові кроки можуть зробити дуже швидко, попередив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі в четвер, 22 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Буде розглянуто індивідуальні штрафні заходи щодо окремих осіб та організацій, а також пропозицію щодо додаткового експортного контролю за декількома технологіями, які ЄС експортує до Росії, сказав він з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. "Застосування таких додаткових санкцій було б виправдане, оскільки ми бачимо, що Росія рухається до економіки воєнного часу", - зазначив Мамер.

У відповідь на питання про можливе запровадження стелі цін на російську нафту він відповів, що ця тема обговорюється у форматі G7, оскільки рішення вплине на світовий ринок нафти і має бути прийняте на глобальному рівні. "Є області, де запровадження санкцій без узгодження з нашими союзниками просто не має сенсу. І з цієї причини з самого початку цього конфлікту ЄС координує та вводить санкції за максимально широкої підтримки своїх найбільших партнерів. І це також стосується будь-яких можливих дій у нафтовому секторі", - сказав представник Єврокомісії.

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Нагадаємо, 21 вересня міністри закордонних справ країн ЄС та України провели неофіційну екстрену нараду у Нью-Йорку у зв'язку з оголошенням мобілізації у Росії. Вони ухвалили ввести додаткові індивідуальні та секторальні санкції щодо РФ і продовжувати військову підтримку України перед російською агресією стільки, скільки потрібно, повідомив верховний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.