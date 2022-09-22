НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомили в НАБУ.
Кримінальне провадження було зареєстроване 19 вересня.
Справа розслідується за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу.
Цей злочин карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 51 тис. гривен до 68 тис. гривень) або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).