Ми не можемо і не допускатимемо, щоб Путін залишився без покарання, - Блінкен

США продовжать підтримувати Україну, доки вона захищається від РФ, США також намагатимуться досягти дипломатичного рішення на справедливих умовах.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо Росія припинить бойові дії - війна закінчиться, якщо Україна припинить бойові дії - України не буде. Саме тому ми продовжимо підтримувати Україну, доки вона захищається. Ми також намагатимемося добитися дипломатичного рішення на справедливих умовах. Президент Зеленський неодноразово говорив, що дипломатія - це єдина можливість покласти край цій війні. Але дипломатія не може і не має використовуватися як привід для нав'язування умов Україні з порушенням положень статуту ООН", - сказав Блінкен.

Очільник Держдепу також заявив, що не можна допустити, щоб президент Росії Володимир Путін залишився без покарання.

"Той міжнародний порядок, який ми зібралися тут захищати, руйнується у нас на очах. Ми не можемо і не допускатимемо, щоб президент Путін залишився без покарання", - сказав Блінкен.

Він наголосив, що захист суверенітету і територіальної цілісності України - це не просто захист прав однієї країни обирати свій шлях, хоча це фундаментальне право.

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"Ми говоримо також про захист світового порядку, де жодна країна не може перемальовувати кордони іншої країни шляхом сили. Якщо ми не захистимо цей принцип, коли Кремль його так грубо порушує, ми посилаємо сигнал агресорам повсюдно, що вони також можуть так чинити. Це поставить усі країни під загрозу. Ми відчинимо двері для менш захищеного, менш мирного світу", - пояснив держсекретар США.

Блінкен зазначив, що кожен член Ради безпеки ООН має надіслати РФ чіткий сигнал, що бездумні ядерні погрози мають припинитися негайно.