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Окупанти знову завдали ракетного удару по Печенізькій дамбі на Харківщині

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Окупанти знову завдали ракетного удару по Печенізькій дамбі на Харківщині
22 вересня російські окупанти знову завдали ракетного удару по Печенізькій дамбі на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні, близько 12.00, ворог завдав чергового ракетного удару по критичній інфраструктурі нашої громади", - повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров

У коментарі агентству Гусаров підтвердив, що йдеться про удар по дамбі, люди не постраждали. Загалом ситуація в Печенізькій громаді, за його словами, стабільно складна.

Нагадуємо, окупанти вже кілька разів завдавали ударів по Печенізькій дамбі, в результаті чого було зруйновано верхній шлюз.

Також читайте: Обстрілом окупантів зруйнували верхній шлюз на Печенізькій дамбі на Харківщині, - ОП

Мешканців смт Печеніги попередили про можливе підтоплення будинків у разі руйнування споруди, людей поінформували, як діяти в разі цієї надзвичайної ситуації. Жителі певних вулиць мають оперативно переміститися у визначені зони.

Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    плани путлера зрозуміли,треба думати ,як відповісти, щоб відбити бажання руйнувати нашу інфроструктуру, може переодично у відповідь насипати на кримський міст?
  • Amber
    Путлєр - фашист і вбивця , не зупиниться , якщо цю потвору не зупинять
    його ж люди 😠
  • corporal Akkerman
    Там немає людей.
    Раби, які ******* батог.
    Тульський пряник на свята - коли дідиваєвалє і їх партрети на палях носять.
    Як пряники дають чи скрепні "бліни на лопаті",то ті палі з дідами в смітник скидають.
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