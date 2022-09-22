22 вересня російські окупанти знову завдали ракетного удару по Печенізькій дамбі на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні, близько 12.00, ворог завдав чергового ракетного удару по критичній інфраструктурі нашої громади", - повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров

У коментарі агентству Гусаров підтвердив, що йдеться про удар по дамбі, люди не постраждали. Загалом ситуація в Печенізькій громаді, за його словами, стабільно складна.

Нагадуємо, окупанти вже кілька разів завдавали ударів по Печенізькій дамбі, в результаті чого було зруйновано верхній шлюз.

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Мешканців смт Печеніги попередили про можливе підтоплення будинків у разі руйнування споруди, людей поінформували, як діяти в разі цієї надзвичайної ситуації. Жителі певних вулиць мають оперативно переміститися у визначені зони.