Окупанти обстріляли Куп’янськ, поранено двох дітей та пенсіонерку - ОВА

Російські окупаційні війська у четвер, 22 вересня, знову обстріляли Куп’янськ Харківської області, є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужбі обласної військової адміністрації.

"У Куп'янську поранено двох семирічних дітей, стан середній. У них осколкові поранення, вибухові травми. Також госпіталізована жінка 72 років, її стан важкий. Поранення отримані під час обстрілу", - сказали в пресслужбі.

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