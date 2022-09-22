Визволені з полону 5 командирів проживатимуть "деякий проміжок часу" в Туреччині, - Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що ці п'ятеро визволених з полону українських командирів проживатимуть в Туреччині, інформує Цензор.НЕТ.
"Стосовно умов, в яких вони знаходяться, зачекайте певний проміжок часу. Обов'язково ці люди з'являться в публічному просторі. Вони самі зможуть все пояснити і, думаю, показати", - зазначив Буданов.
За його словами, українські воїни житимуть у приватному будинку. "Я там був. Це досить пристойні умови. Скажімо так. Щоб ви розуміли, по-перше, це приватний будинок. Це ніяка не тюрма. Не якась там яма, як можливо хтось собі уявляє. Це досить комфортабельне місце проживання. Не перебування, а проживання", - наголосив Буданов.
Він зауважив, що визволені з полону командири перебуватимуть у Туреччині "деякий проміжок часу". "Ось саме такі формулювання", - додав Буданов.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що два дні тому відбулася розмова президентів України Володимира Зеленського і Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
"Це особиста домовленість, особисті гарантії, і я хочу ще раз відзначити й особисту участь президента Ердогана в тому, що відбулося, і, у першу чергу в тому, що він надав ці гарантії безпеки, гарантії перебування наших громадян на території Туреччини", - сказав Єрмак.
Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону 215 українських захисників, а також 10 іноземців. Натомість російській стороні повернули підозрюваного у державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука та ще 55 військових РФ.