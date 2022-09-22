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ППО збила на Миколаївщині чотири ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136", - ПК "Південь"

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ППО збила на Миколаївщині чотири ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136", - ПК "Південь"
У Миколаївській області силами ППО знищено чотири ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136" російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".

"22 вересня, близько 20.00 години, у небі над Миколаївщиною, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Mykhailo Stepanov
    чули-чули...як гриміло! Красені!
  • Алекс Мышкевич
    польська антидрогова зенітна установка
    оснащена выпускаемым на заводе крупнокалиберным пулеметом WLKM. Его расчетная скорострельность достигает 3600 выстрелов в минуту. Данный комплект, оборудованный также оптоэлектронной системой обнаружения и слежения за целями
  • Alan Sandera
    а дипвідношення з Ісраном як я розумію не перервали
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