ППО збила на Миколаївщині чотири ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136", - ПК "Південь"
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У Миколаївській області силами ППО знищено чотири ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136" російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".
"22 вересня, близько 20.00 години, у небі над Миколаївщиною, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва", - йдеться у повідомленні.