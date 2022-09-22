Ви не можете перемогти, припиніть війну, - Бербок - Росії

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок звернулась до Росії із закликом припинити війну, бо РФ у цій війні не переможе.

Вона зробила це на засіданні Ради Безпеки ООН міністерського рівня в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я закликаю Росію: це - війна, в якій ви не переможете, тож покладіть кінець війні. Припиніть страждання українців, припиніть посилати ваших власних людей на смерть; відмініть свої ганебні "референдуми", які є такими ж незаконними, як і війна, яку вони мають легітимізувати. Припиніть зернову війну, яка тягне за собою голод на планеті… І припиніть паралізувати роботу Ради Безпеки ООН", - заявила глава німецької дипломатії.

Вона зазначила, що останні заяви президента Путіна чітко показали: Росія не веде ніяку "спеціальну військову операцію", Росія веде повномасштабну агресивну війну, з воєнними злочинами, з катуваннями, зґвалтуваннями, навіть дітей.

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Бербок зауважила, що, можливо, для багатьох у світі війна в Україні могла здаватися далекою регіональною війною. Але ця війна за понад 200 днів торкається зараз усіх, вона посилює зубожіння, голод, невпевненість у всьому світі.

Міністр звернула увагу на те, що російський міністр Сергій Лавров перебував у залі рівно стільки часу, щоб вимовити свою довгу промову, не згадавши в ній взагалі при цьому такі поняття як "голод", "бідність" тощо.

"Все, що несе ця війна, це біль, смерть і руйнування", - сказала міністр.

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Вона закликала присутніх запитати самих себе: "якщо ми дозволяємо одному з постійних членів Ради безпеки ООН розв’язати таку загарбницьку війну проти сусіда, що це означатиме для Організації Об’єднаних Націй?".

Бербок згадала про положення Хартії ООН і підкреслила, що нації не повинні бути бездіяльними, якщо цей постійний член зловживає своїм спеціальним правом – вето. ООН - це не Росія, ООН - це всі держави, великі й маленькі, - підкреслила глава МЗС ФРН.

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