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Окупанти в Криму масово вручають повістки кримським татарам, - Ташева

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Окупанти в Криму масово вручають повістки кримським татарам, - Ташева
У окупованому Криму російські військкоми масово вручають повісті у місцях компактного проживання кримських татар.

Про це повідомила представник президента України в АР Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора та сьогодні по всіх населенних пунктах, де компактно проживають кримські татари йдуть рейди - по школах, ринках, "Кримопт" (більшість кримських татар працюють), в місцях скупчення людей - і роздають повістки, часто загружають у машини і відвозять людей у воєнкоми. Вік - 18-50 років, за словами наших джерел, не дивляться ні на захворювання, про які їм говорять схоплені чоловіки, з коментарем - "зараз підходять усі".

Наприклад у смт Зуя, роздали повістки біля 100 чоловікам, кримським татарам. Зайшли у зуйську школу, і роздали повістки вчителям чоловічої статі. Активно роздають повістки у селищах Азовське та Майське, Доброе та по всій "долині", де проживає велика кількість кримськотатарського населення, с. Урожайне, Строганівка та інші", - йдеться у дописі.

За даними джерел Ташевої, станом на зараз роздано не менше 1000 повісток по всьому Криму.

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Топ коментарі

  • ТутАхламон
    фашистокацапи планомірно знищують малі народи,щоб наплодити на їхніх землях своїх дегенератів...
  • Andy S 89bd7d80
    Лишнее подтверждение тому, что крымским татарам нужно было в 2014 начать дейстовать как чеченцам в начале 90-х. Да, был риск, что путлер сразу бы ввел войска. Но был и шанс, что удастся отстоять Крымский парламент и совмин, и тогда это была бы совсем другая история.
  • Женя-Женя
    "лишь бы не было войны, как у хохлов..."
    жесть
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