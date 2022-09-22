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Китай закликав РФ та Україну до відновлення переговорів "без попередніх умов"

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Китай закликав РФ та Україну до відновлення переговорів "без попередніх умов"
Китай на Радбезі ООН заявив про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та закликав Київ та Москву до проведення переговори "без попередніх умов".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Під час засідання Ради безпеки ООН, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що позиція Китаю щодо України залишається послідовною та ясною. Пекін й надалі підтримує суверенітет й територіальну цілісність усіх країн, а також дотримування принципів статуту ООН.

Водночас Ван Ї закликав Київ та Москву розпочати переговори "без попередніх умов".

"Ми повинні дотримуватися діалогу та переговорів. Основний пріоритет у тому, щоб сторони відновили діалог без будь-яких попередніх умов. Щоб вони були прихильні до діалогу не передбачаючи підсумку, щоб вони вели переговори, аби переговори могли принести результат і мир", - заявив міністр.

Також читайте: У Китаї відреагували на оголошення мобілізації в Росії: закликали до переговорів

Топ коментарі

  • omelyan k
    Переклад з дипломатичної:
    Китай закликав заморозити війну на лінії зіткнення, щоб рашисти встигли краще підготуватися для наступної атаки
  • IgorYakovlevich
    С Тайванем об установлении дипотношений не хочешь поговорить? Советчик, блин.
  • Anton Oliinyk
    ще одні миротворці зі своїми "інтересами"
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