Велика Британія в ООН про можливі "референдуми на окупованих територіях": Закликаємо всі країни відкинути цей фарс і відмовитися визнавати будь-які результати

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав усі країни відкинути російський фарс і відмовитися визнавати будь-які результати фіктивних референдумів на суверенній території України, які не мають жодних юридичних підстав.

"У нас є інформація, яка означає, що ми знаємо, що Росія збирається провести фіктивні референдуми на суверенній українській території без будь-яких юридичних підстав. Під загрозою насильства, після масових переміщень людей у районах, які переважною більшістю проголосували за незалежність України. Ми знаємо, що робить Володимир Путін - він планує сфабрикувати результати цих референдумів, він планує використати це для анексії суверенної української території, і він планує використовувати це як подальший привід для ескалації своєї агресії. Я закликаю всі країни відкинути цей фарс і відмовитися визнавати будь-які результати", - сказав Клеверлі на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що РФ веде проти України загарбницьку війну, війну анексії, на яку президент Путін тепер хоче відправити ще більше молодих чоловіків та жінок у Росії, "роблячи мир ще менш ймовірним".

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"Пан Путін має зрозуміти, що світ спостерігає, і ми не здамося. Як члени Ради Безпеки ми маємо беззастережно відкинути спроби Росії анексувати територію України. Ми маємо чітко дати зрозуміти президенту Путіну, що його напади на український народ мають припинитися, що не може бути безкарності для тих, хто вчиняє злочини, і що він має піти з України та відновити регіональну та глобальну стабільність", - зазначив Клеверлі.

Він запевнив, що Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться, оскільки "боротьба України за свободу є боротьбою світу за свободу".

"Якщо суверенітет і територія не поважаються, тоді жодна країна не перебуває в безпеці. Це причини, через які Україна може і має перемогти", - заявив Клеверлі.

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