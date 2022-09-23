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Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні, - ЗМІ

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Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні, - ЗМІ
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що указ президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію не буде виконуватись у його республіці.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кавказ. Реалії".

Повідомляється, що сюжет із виступом Кадирова вийшов у вечірньому випуску новин на ЧДТРК "Грозний". За його словами, мобілізації у Чечні не буде, оскільки за час війни в Україні республіка "перевиконала план".

Кадиров також зазначив, що у бойових діях взяли участь 20 тисяч чеченців. Нібито регіон перевиконав "спущений план" на 254%, але про який план мова йде, ким і яким чином він був затверджений, не уточнювалося.

Зазначимо, сьогодні Кадиров розкритикував обмін полоненими між Україною та Росією, у ході якого було звільнено 215 осіб, у тому числі бійці та командири "Азова".

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін оголосив мобілізацію, в РФ проходять нечисленні протести , а деякі регіони вже заборонили виїжджати чоловікам призовного віку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадиров закликав російських губернаторів не чекати на рішення Кремля про воєнний стан і почати "самомобілізацію"

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Топ коментарі

  • Валерий Викторович 053e9aad
    вот и все, вот и сказочке конец, поимел кадырка путина, и выкинул как использованный гандон, одно дело видосики снимать, и русню за бабло кошмарить, а другое идти на фронт , конечно лучше сидеть в горах и наблюдать как русня дохнет , но это не спасет , и в горах найдут , и на бутылку посадят , за то бабло что в него вложили.
  • Ihor S.
    Мобілізація тільки для російських холопів,,і любителів російського світу.***
  • Alex Sav 8157c114
    ага ..точно.. бо ж свої поріжуть на куски
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