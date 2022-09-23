Уражено 2 ворожі пункти управління, 3 осередки сил противника та 1 склад з боєприпасами, - ОК "Південь"

Обстановка в зоні відповідальності ОК "Південь" на південнобузькому напрямку залишається складною, але контрольованою Силами оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь".

Як зазначається, ворог не має мотивації, віри у свої перспективи, але відчайдушно продовжує підтягувати резерви за допомогою альтернативних переправ, які не полишає спроб облаштовувати під нашим вогневим контролем.

"Протягом дня по наших позиціях та населених пунктах вздовж лінії фронту і глибше, в тилу, завдано 5 авіаційних і 1 ракетний удар. З реактивної системи залпового вогню "Смерч" обстріляно прибережну смугу Куцурубської територіальної громади. Без людських втрат", - йдеться у повідомленні.

За даними ОК "Південь", нашою авіацією завдано 13 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 дронів-камікадзе, скерованих ворогом по наших позиціях.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, в тому числі із ураження 2 пунктів управління в Бериславі та Новій Каховці, 3 осередків ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, 1 складу з боєприпасами - в Бериславському. Намагання ворога з настанням темряви спрямувати колонну військової техніки по Каховському мосту зупинено контрольним вогневим ураженням. Результати дорозвідуються", - додають в ОК "Південь".

Також читайте: ППО збила на Миколаївщині чотири ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136", - ПК "Південь"

Наразі підтверджені втрати ворога складають 18 рашистів, 3 крупнокаліберні гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С", 2 танки та 2 одиниці іншої авто-бронетехніки. Підтверджено результативне ураження напередодні понтонної переправи в районі Львового.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі поповнилось до 14 одиниць. Відтепер на бойовому чергуванні 3 надводних і 1 підводний ракетоносій із загальною кількістю 28 "Калібрів".