РФ, ймовірно, зможе мобілізувати необхідну кількість громадян, але солдати з них вийдуть погані. Це збільшить гнів по всій Росії, - ISW

Російська влада, можливо, зможе мобілізувати задану кількість людей на війну в Україні, але солдати з них вийдуть погані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Влада почала діяти грубо, заганяючи в армію чоловіків і не розбираючись у їхній відповідності заявленим критеріям. Такими методами можна набрати кількість рекрутів, але ціною зростання невдоволення в суспільстві, вважають в ISW.

Навіть якби російська влада діяла м'якше, мобілізація все одно була б непопулярною. Нині повістки вручають навіть протестувальникам проти мобілізації; моральний дух таких солдатів буде катастрофічно низький.

Перевірити, скільки насправді Кремль має намір мобілізувати, до речі, неможливо. Шойгу говорив про 300 тисяч, але в опозиційну пресу просочилася цифра в мільйон людей.

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Висока ймовірність, що непропорційно багато чоловіків спробують набрати серед етнічних меншин (тих бурятів і дагестанців, яких активно рекрутували на "короткострокові контракти", які Путін тепер зробив безстроковими), а також серед іммігрантів, наприклад із Центральної Азії.