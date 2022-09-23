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РФ, ймовірно, зможе мобілізувати необхідну кількість громадян, але солдати з них вийдуть погані. Це збільшить гнів по всій Росії, - ISW

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РФ, ймовірно, зможе мобілізувати необхідну кількість громадян, але солдати з них вийдуть погані. Це збільшить гнів по всій Росії, - ISW
Російська влада, можливо, зможе мобілізувати задану кількість людей на війну в Україні, але солдати з них вийдуть погані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Влада почала діяти грубо, заганяючи в армію чоловіків і не розбираючись у їхній відповідності заявленим критеріям. Такими методами можна набрати кількість рекрутів, але ціною зростання невдоволення в суспільстві, вважають в ISW.

Навіть якби російська влада діяла м'якше, мобілізація все одно була б непопулярною. Нині повістки вручають навіть протестувальникам проти мобілізації; моральний дух таких солдатів буде катастрофічно низький.

Перевірити, скільки насправді Кремль має намір мобілізувати, до речі, неможливо. Шойгу говорив про 300 тисяч, але в опозиційну пресу просочилася цифра в мільйон людей.

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Висока ймовірність, що непропорційно багато чоловіків спробують набрати серед етнічних меншин (тих бурятів і дагестанців, яких активно рекрутували на "короткострокові контракти", які Путін тепер зробив безстроковими), а також серед іммігрантів, наприклад із Центральної Азії.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    якраз розслабуху суспільству кидають бункерні герої абдристовичі, орденоносці "квартальці", які як кажуть і пороху не нюхали. Я не панікую, але реально дивлюся на речі, за цю невеличку передишку кацапи набрали в Ірані купу різної зброї. Вони її взяли в Китаї і не виключаю третіх країн, які дають і нам і їм. Гармат, ракет і снарядів в них дуже багато, а в нас крім асфальту і воплів "Дайте нам зброю США", "дайте нам зброю німці, бо нас вбивають" немає.
  • Julia legolas1
    Не треба шапкозакидання.....На цю орду потрiбно зброi, щоб вбити.... У них бiльше танкiв, артилерii,людей... Не хочу розганяти панiку, але не треба розслаблятись.
  • Димитрий CrimeaBandera
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