РФ, ймовірно, зможе мобілізувати необхідну кількість громадян, але солдати з них вийдуть погані. Це збільшить гнів по всій Росії, - ISW
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Влада почала діяти грубо, заганяючи в армію чоловіків і не розбираючись у їхній відповідності заявленим критеріям. Такими методами можна набрати кількість рекрутів, але ціною зростання невдоволення в суспільстві, вважають в ISW.
Навіть якби російська влада діяла м'якше, мобілізація все одно була б непопулярною. Нині повістки вручають навіть протестувальникам проти мобілізації; моральний дух таких солдатів буде катастрофічно низький.
Перевірити, скільки насправді Кремль має намір мобілізувати, до речі, неможливо. Шойгу говорив про 300 тисяч, але в опозиційну пресу просочилася цифра в мільйон людей.
Висока ймовірність, що непропорційно багато чоловіків спробують набрати серед етнічних меншин (тих бурятів і дагестанців, яких активно рекрутували на "короткострокові контракти", які Путін тепер зробив безстроковими), а також серед іммігрантів, наприклад із Центральної Азії.