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У німецькому Бундестазі після дебатів відклали голосування за термінову поставку танків Україні, - Politico

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У німецькому Бундестазі після дебатів відклали голосування за термінову поставку танків Україні, - Politico
На пленарному засіданні Бундестагу знову відклали голосування за пропозицію про негайну передачу українській армії німецьких танків Leopard, передавши проєкт документа на розгляд комітетам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як зазначає видання, правоцентристський опозиційний блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) вимагає провести голосування на пропозицію Бундестагу, в якому міститься заклик до уряду негайно дозволити експорт німецьких танків і бойових машин піхоти в Україну.

Це було б рівнозначно вотуму недовіри стратегії канцлера Німеччини Шольца щодо України, оскільки канцлер неодноразово виключав такі постачання, доки інші західні союзники не поставлять аналогічну важку техніку, нагадує видання.

Пропозиція опозиції була особливо небезпечною для Шольца та його Соціал-демократичної партії (СДПН), тому що провідні політики з його партнерів з коаліції, Зелених та ліберальної Вільно-демократичної партії (СвДП) також вимагали постачання німецьких танків Leopard

"Голосування щодо постачання зброї в Бундестазі ризикувало виявити фатальні тріщини в єдності уряду і навіть могло призвести до поразки Шольца в парламенті", - пише видання.

Однак після спекотних 50-хвилинних дебатів більшість депутатів від СДПН, Зелених та СвДП проголосували за те, щоб направити пропозицію опозиції до комітетів із закордонних та економічних справ для подальшого обговорення. Це фактично затримує пленарне голосування за текстом на кілька тижнів.

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Проте уряд тепер також стикається з ризиком відновлення тиску наступного тижня, оскільки опозиція може вимагати проведення пленарного голосування за іншою пропозицією "Танки для України", яку ХДС/ХСС спочатку висунув у червні, але також було відкладено, делегувавши її на рівень комітету.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    "Бургери тупі" і не дають своїх леопардів? Так візьміть свої "Беняправ", "Вованелох" і відцепіться від німців. Як казав один популярний тільки в Україні політик "Они вам ничего не должны". І нарешті, вони живуть і працюють в Німеччині, а ми в Україні. Ми вибрали собі владу, чи німці нам її вибирали? Ми вибрали "какая разница", то в них і запитуйте, а в німців просіть, дякуйте за те, що дали хоч один бронежилет, а не обзивайте.
  • Uzer Uzer
    А раньше Нелох три года втирал всему миру, что в войне виноват Порох.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Сенс моїх коментів в тому, щоб наші дебіли не ображали німців, які дають нам прихисток для знедолених, фінансову допомогу і військову допомогу. І призиваю цих критикантів і обзивачів німців врешті шевельнути мізками і подумати, хто мав дбати про танки в Україні німці чи Верховний головнокомандувач. Сказати, що немає заводу де будують танки, так це неправда. Сказати, що не було грошей - брехня, бо тільки на російсько-білоруський бітум влада витратила за рік більше, чим за три роки на оборону. А тому танки потрібно вимагати у Боневтіка і його молдодої асфальтно-ковідної команди, а в німців просити і дякувати за кожний патрон чи картоплину, які нам дали.
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