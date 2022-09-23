Відбито атаки ворога в районі 8 населених пунктів. Авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і техніки противника, - Генштаб

Розпочалася двісті дванадцята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Ворог не припиняє завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається для всієї території України.

"За минулу добу противник завдав 4 ракетні та 27 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ворожих ударів постраждало понад 45 населених пунктів. Зокрема, Печеніги, Пришиб, Ярова, Спірне, Веселе, Бахмут, Мар’їнка, Красногорівка, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Кривий Ріг, Білогір’я, Запоріжжя, Білогірка, Первомайське, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок, Миролюбівка та Новогригорівка", - йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Шалигіне, Миропільське, Волфине та Їздецьке Сумської області;

на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам’янка та Куп’янськ;

на Краматорському напрямку - Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Приши та Сіверськ;

на Бахмутському напрямку - Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка і Яковлівка;

на Авдіївському напрямку - Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку - Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка;

на Запорізькому напрямку противник активних дій не проводив, разом з тим обстріляв з артилерії населені пункти Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівнопілля.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

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"За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка. Авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БпЛА окупантів", - додають у Генштабі.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження, зокрема, по 6 пунктах управління, 4 районах зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 - артилерії, а також 3 складах боєприпасів.