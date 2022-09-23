У Мелітополі пролунав гучний вибух, - мер Федоров

Сьогодні, 23 вересня, о 7 ранку в окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Терор окупантів наростає. О 7 ранку в Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре відчули мешканці в центрі міста. Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам - в перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома", - зазначає він.

"Уточнюємо інформацію, проте одне можна сказати точно. Мелітопольцям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки. Поряд з ними постійно щось вибухає", - додає Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителів Мелітополя закликають негайно залишити територію окупованого міста маршрутом "Крим - Грузія". ВIДЕО