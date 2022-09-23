19 людей, серед яких двоє дітей, врятували з розбитої рашистами 9-поверхівки в Торецьку, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку 22 вересня ввечері. Від удару в одному з під’їздів обвалилися плити перекриття з 9 по 7 поверхи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Як зазначає Кириленко, значних людських жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців будинку евакуювалася: з 53 квартир заселеними залишалися 10. Тому наслідки такого важкого удару можна вважати легкими: лише одна людина травмована.

"Це - черговий приклад того, що евакуація рятує життя. Хто досі не виїхав з території Донеччини, особливо - із зони активних бойових дій, той щоденно наражає своє життя на смертельну небезпеку. Не легковажте! Евакуюйтеся - усім надаємо таку можливість, причому абсолютно безкоштовно.

Телефонуйте - 0988903318", - закликає очільник ОВА.

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