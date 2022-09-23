Ексгенерал-майора СБУ Третяка, який закликав до повалення влади, заочно засудили до 5 років ув’язнення

Ексгенерал-майора СБУ Олександра Третяка заочно засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за заклики до захоплення державної влади у 2015 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора колишнього генерал-майора СБУ визнано винним у розповсюдженні з використанням засобів масової інформації матеріалів із закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 109 КК України). Його засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Прокурори у суді довели, що ексспівробітник Служби безпеки України перейшов на сторону незаконно створеної окупаційної влади "ДНР". У листопаді 2015 року засуджений, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Донецьк, діючи на виконання попередніх домовленостей з представниками так званого "МГБ ДНР", взяв участь у зйомці відеоролику на фоні їхньої символіки. Він особисто закликав до припинення існування чинної влади в Україні, а також боротьби проти неї із застосуванням всіх можливостей. В той же день цей відеоролик було розповсюджено в мережі Інтернет.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Головного слідчого управління СБУ.

В Офісі генпрокурора не називають імені засудженого, а також не вказують, що розслідування було заочним. Втім, із суті справи можна допустити, що найвірогідніше - йдеться про колишнього генерал-майора СБУ Олександра Третяка.

Згідно з ухвалою суду від 2017 року, приблизно в листопаді 2015 р., перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, Третяк "вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням представниками т.зв. "Міністерства державної безпеки ДНР" з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні шляхом створення та розповсюдження з використанням засобів масової інформації, у тому числі мережі Інтернет, матеріалів із закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні".

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29 листопада Третяк взяв безпосередню участь у зйомці відеоролику на фоні символіки т.зв. "МГБ ДНР", в якому особисто проголосив заклики до припинення існування чинної влади в Україні, боротьби проти неї, застосування всіх можливостей заради зміни діючої (незаконної) влади на владу, обрану народом у законний спосіб. Того ж дня цей ролик було розповсюджено в Інтернет.

В тій же ухвалі йшлося, що Третяк, імовірно, перебуває на окупованій території Донеччини, щодо нього здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

На сайті МВС Третяк досі вказаний як особа, яка перебуває в розшуку за статтею 109, ч. 3 (Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації).