РФ навмисно провела непопулярний у країні обмін полоненими у день оголошення часткової мобілізації, - ISW

Кремль спробував применшити значення обміну полоненими з Україною, провівши обмін в той самий день, коли була оголошена "часткова мобілізація".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту дослідження війни (ISW).

ISW пише, що обмін "глибоко непопулярний серед російських націоналістів і мілблогерів".

Аналітики зазначають, що Кремль відкрито не дотримується обіцяних умов часткової мобілізації. Кремлівські квоти, ймовірно, змусять місцеву владу мобілізувати чоловіків незалежно від їхнього військового статусу і, ймовірно, стимулюватимуть непропорційно високу мобілізацію етнічно неросійських та іммігрантських громад.

Оголошення часткової мобілізації та кричуще нехтування навіть параметрами мобілізації, які диктує уряд, може відштовхнути зацікавлені прошарки російської громадськості, які раніше терпиміше ставилися до вторгнення Росії в Україну, яке менше зачіпало їхні особисті інтереси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль хотів оголошенням мобілізації "перебити" тему обміну полоненими, а вийшло навпаки, - Маляр

Як повідомлялося, 21 вересня з російського полону визволено 215 воїнів, серед яких 108 азовців. Пізніше стало відомо, що Медведчук був обміняний на 200 українських захисників.

Також зазначалося, що п’ятеро офіцерів, які керували захистом Маріуполя, до перемоги України у війні перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією глави держави Реджепа Ердогана.

Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список звільнених з полону.