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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 56 060 осіб, 219 гелікоптерів, 2 254 танки, 1 355 артсистем та 4 796 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 56 060 осіб, 219 гелікоптерів, 2 254 танки, 1 355 артсистем та 4 796 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Українські захисники продовжують завдавати втрат російській окупаційній армії.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.09 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 56060 (+550) осіб ліквідовано 

танків ‒ 2254 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 4796 (+20) од,

артилерійських систем  – 1355 (+14) од,

РСЗВ – 326 (+8) од,

засоби ППО ‒ 170 (+1) од,

літаків – 254 (+1) од,

гелікоптерів  – 219 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 950 (+9),

крилаті ракети  ‒ 240 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3659 (+29) од,

спеціальна техніка  ‒ 126 (+1).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 56 060 осіб, 219 гелікоптерів, 2 254 танки, 1 355 артсистем та 4 796 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - зазначається в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Орест Гарай
    Я так розумію, що в ЗСУ вирішили трішки "прибратися" перед прибуттям нового поповнення, яке тільки-но почали відловлювати на засрашці?

    Або... Нова фаза примушення до "жестів доброї волі"? 550 тушок і 90+ одиниць техніки - це як 9-13 вересня.
  • Pavlo Korotenko
    Ніх@ево....
  • Воьлодимир Омельянов
    Приємні новини .Слава ЗСУ !
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