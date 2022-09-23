Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 56 060 осіб, 219 гелікоптерів, 2 254 танки, 1 355 артсистем та 4 796 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Українські захисники продовжують завдавати втрат російській окупаційній армії.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.09 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 56060 (+550) осіб ліквідовано
танків ‒ 2254 (+18) од,
бойових броньованих машин ‒ 4796 (+20) од,
артилерійських систем – 1355 (+14) од,
РСЗВ – 326 (+8) од,
засоби ППО ‒ 170 (+1) од,
літаків – 254 (+1) од,
гелікоптерів – 219 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9),
крилаті ракети ‒ 240 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3659 (+29) од,
спеціальна техніка ‒ 126 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - зазначається в повідомленні.