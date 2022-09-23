Вночі у Миколаєві лунали вибухи. Уражено офісну будівлю об’єкта промислової інфраструктури, - Кім

Вночі, 23 вересня, близько 00:35 у Миколаєві лунали вибухи. Попередньо, уражено офісну будівлю об’єкта промислової інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, також пошкоджено приватні будинки, водогін та електромережі. Детальна інформація уточнюється.

У Миколаївському районі вранці, 22 вересня, орієнтовно о 09:55 внаслідок обстрілу с. Українка, Галицинівської громади виникла пожежа житлового будинку. Постраждалих немає.

Також, за інформацією ОК "Південь", вчора, 22 вересня, з реактивної системи залпового вогню "Смерч" обстріляно прибережну смугу Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Баштанському районі під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Протягом минулої доби були ворожі обстріли околиць с. Новоукраїнка о 10:40 та с. Мурахівка орієнтовно о 19:12. Також о 17:30 та 19:30 обстрілів зазнало с. Висунськ. Внаслідок чого пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні будинки, три об’єкти торгівлі та газовий трубопровід з подальшим займанням. Постраждалих немає.

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"Тривають обстріли населених пунктів Широківської громади. Так, вчора, 22 вересня, об 11:00, 13:00 та 15:00 були обстріли с. Широке. Пошкоджень зазнали житловий будинок, нежитлові господарські підсобні приміщення та сільгосптехніка. Також о 23:00 обстрілів зазнало с. Червона Долина. Влучання фіксувалися по відкритих територіях. Постраждалих немає", - інформує Кім.

Він також додає, що у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.