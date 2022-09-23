Росія може використати переговори МАГАТЕ для провокацій на Запорізькій АЕС, - ISW
Про це повідомляє Американський Інститут дослідження війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
22 вересня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ почало "продуктивні переговори" з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, головою МЗС Росії Сергієм Лавровим і президентом Франції Емманюелем Макроном щодо створення зони ядерної безпеки й захисту на ЗАЕС.
"Попри позитивні наміри зовнішніх переговорників, російські сили можуть використати переговори як можливість влаштувати подальші провокації на ЗАЕС і звинуватити українські війська у загрозі безпеці АЕС, як вони неодноразово робили в минулому. Як раніше повідомляв ISW, раніше російські війська використовували присутність МАГАТЕ на ЗАЕС, щоб звинуватити Україну в нехтуванні ядерною безпекою і звинуватити українські сили в обстрілі АЕС, попри те, що вони не змогли надати візуальних доказів на підтримку своїх звинувачень", – йдеться в повідомленні.
В ISW наголосили, що російська влада може спробувати використати переговори з МАГАТЕ, щоб звинуватити Україну в ядерній безвідповідальності, намагаючись послабити постійну підтримку Заходу.