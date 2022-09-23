G7 засудила плани Кремля щодо псевдореферендумів та пообіцяла точкові санкції

Міністри Групи семи після зустрічі у Нью-Йорку виступили зі спільною заявою, у якій засудили останні ескалаційні кроки Російської Федерації у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Міністри наголосили, що будь-яка держава у світі у своїй зовнішній політиці має утримуватися від погроз застосування сили проти інших держав чи вдаватись до інших дій, що суперечать принципам ООН, та засудили останні рішення у Кремлі.

"Будь-які референдуми в умовах присутності російських військових, залякування та примусових депортацій не можуть бути вільними й чесними. Будь-яка форма анексії території України буде грубим порушенням її суверенітету згідно з Хартією ООН", - наголошують вони, закликаючи решту держав зайняти таку ж позицію.

G7 також обіцяє подальші точкові санкції і продовження економічного та політичного тиску на РФ.

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"Вони (міністри) засудили зумисні ескалаційні кроки Росії, включно з частковою мобілізацією резервістів та безвідповідальною ядерною риторикою. Росія має негайно припинити агресію, відвести війська та озброєння з України і поважати її суверенітет і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у тексті. РФ також закликають припинити "фільтрацію" і примусове вивезення українців з окупованих територій до РФ.

Окремо згадали збереження загрозливої ситуації на окупованій Запорізькій АЕС, російські катівні у звільнених містах на Харківщині та масове поховання в Ізюмі.

"Міністри й високий представник ЄС домовилися подбати про швидке й ретельне забезпечення збереження доказів на місці, що дуже важливо для притягнення винних до відповідальності. У цьому Україна може покладатися на підтримку G7", - зазначили вони.

Підписанти заяви наголосили, що Україна має повне право захищатися від російської агресії та повертати контроль над втраченою територією у межах міжнародно визнаних кордонів. Вони також привітали успіхи останнього контрнаступу ЗСУ.

Міністри підтвердили готовність своїх країн продовжувати економічну, фінансову, гуманітарну, військову й дипломатичну підтримку України "настільки довго і в таких масштабах, як це буде необхідно, щоб забезпечити Україні шлях до свободи, миру, відбудови та економічного розвитку".

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У заяві йдеться також про протидію глобальним економічним наслідкам війни РФ проти України. Серед іншого, G7 погоджується з необхідністю модернізувати ООН, щоб організація могла ефективніше виконувати свої функції.

В "енергетичному" блоці згадують про плани граничної ціни на російську нафту.

"G7 підтверджує свою мету створити широку коаліцію, щоб зробити цей захід якомога ефективнішим, та закликає усі країни, які хочуть імпортувати російську нафту й нафтопродукти, зобов’язатись робити це лише за ту ціну, що встановлена обмеженням, або нижчу", - пишуть вони.

Окрім блоків, пов’язаних з війною РФ проти України, ще два стосуються Тихоокеанського регіону. Серед іншого, Група семи висловлюється проти "односторонніх змін статусу кво" у контексті напруги довкола Тайваню, висловлює стурбованість політикою Китаю щодо уйгурської меншини.

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