Австралія закликає Китай використати свій вплив, щоб приборкати Путіна

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг закликала Китай використати свій вплив як постійного члена Ради безпеки ООН, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна припинити вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Brisbane Times.

"Щодо України: Китай є великою державою, Китай є постійним членом Ради Безпеки ООН, і Китай підписав статут ООН. Ми вважаємо, як і кожна країна, за винятком Росії, що Росія порушує статут ООН своїм вторгненням в Україну. Ми заохочуємо Китай як постійного члена Ради Безпеки ООН з особливою відповідальністю підтримати статут ООН і використати свій вплив для зупинення війни", - заявила Вонг на брифінгу в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

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