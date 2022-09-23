Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Австралія закликає Китай використати свій вплив, щоб приборкати Путіна

3 95819
Австралія закликає Китай використати свій вплив, щоб приборкати Путіна
Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг закликала Китай використати свій вплив як постійного члена Ради безпеки ООН, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна припинити вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Brisbane Times.

"Щодо України: Китай є великою державою, Китай є постійним членом Ради Безпеки ООН, і Китай підписав статут ООН. Ми вважаємо, як і кожна країна, за винятком Росії, що Росія порушує статут ООН своїм вторгненням в Україну. Ми заохочуємо Китай як постійного члена Ради Безпеки ООН з особливою відповідальністю підтримати статут ООН і використати свій вплив для зупинення війни", - заявила Вонг на брифінгу в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна звернулася до Австралії з проханням надати більше бронемашин Bushmaster

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Блин, завидую Австралии, на них могут напасть только аборигены с копьями и кенгуру с кенгурятами
  • Підлога Маккартні
    Шоб приборкать ***** нада ******* по нему ракетой!!!
  • al29
    А ще Індонезія, Східний Тимор та Папуа Нова Гвінея))) А якщо посваряться з Новою Зеландією, то ще й вона Я вже не кажу про грізні Вануату, Кірібаті, Фіджі, Тонга та Самоа. Так що "не все так однозначно")))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини