Суд дозволив затримати за підготовку Харківських угод ексміністрів Лавриновича та Грищенка
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.
"Слідчі ДБР зібрали докази для притягнення до кримінальної відповідальності двох колишніх міністрів у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації Угоди між Україною та РФ з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. Харківських угод", - йдеться в повідомленні.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції Лавриновичу та міністру закордонних справ Грищенку.
Нагадаємо, у липні 2022 року слідчий ДБР оголосив колишніх міністрів у державний та міжнародний розшук. За оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном.