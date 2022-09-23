Суд дозволив затримати за підготовку Харківських угод ексміністрів Лавриновича та Грищенка

Експосадовцям було повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Слідчі ДБР зібрали докази для притягнення до кримінальної відповідальності двох колишніх міністрів у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації Угоди між Україною та РФ з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. Харківських угод", - йдеться в повідомленні.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції Лавриновичу та міністру закордонних справ Грищенку.

Нагадаємо, у липні 2022 року слідчий ДБР оголосив колишніх міністрів у державний та міжнародний розшук. За оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном.

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