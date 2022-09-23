Обмін командирів "Азову" в Туреччині відбувся після передачі Медведчука Росії, - Боднар

Обмін п’ятьох звільнених із російського полону командирів полку "Азов" відбувся в Анкарі після процедури перевірки та ідентифікації осіб, а також після фізичної передачі РФ Віктора Медведчука.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Двісті наших людей були обміняні на кордоні (України та РФ. - Ред.), п’ятеро в Туреччині і ще десять - в Саудівській Аравії. У Туреччині обмін відбувався в Анкарі й передача п’ятьох наших захисників відбулася після процедури перевірки та ідентифікації осіб, а також після фізичної передачі Медведчука", - зазначив дипломат.

Боднар пояснив, що деталі не розголошували, аби в останній момент не зірвати обмін.

"Враховуючи наскільки в росії демонізували "Азов" та захисників Маріуполя загалом, то можна уявити, наскільки важливим було для Путіна повернути Медведчука і зробити крок, що якимось чином показує і готовність до переговорів. Нинішній обмін - це результат реалізації домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Це важка праця цілої команди переговірників і посередників. Але це також і наслідок нашого контрнаступу", - додав посол.

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Нагадаємо, українська влада в ніч на 22 вересня повідомила про наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Києву вдалося повернути 215 військових.

Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, - Герої України Денис Прокопенко ("Редис") - командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", Євгеній Бова - командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко - командир роти "Азову". Звільнено з полону також Сергія Волинського ("Волину"), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку "Азов" по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною "Азовсталі", Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ.

Звільнено 124 офіцери, 108 захисників "Азовсталі", 5 командирів з "Азовсталі", 10 іноземців, в тому числі ті, кому окупанти винесли смертні вироки.

Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. П'ятеро командирів обміняли на 55 російських полонених.

У перемовинах щодо полонених брали участь Туреччина та Саудівська Аравія.

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