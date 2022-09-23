Мобілізація в РФ та псевдореферендуми нічого не змінюють з точки зору стратегічних цілей України, - Шмигаль

Міжнародні партнери готові підтримувати Україну, аби звільнити від російських загарбників окуповані території.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання, яке зараз всіх турбує - це російська мобілізація та їхні фейкові референдуми. Для нас це нічого не змінює з точки зору стратегічних цілей. Ми будемо робити все, аби звільнити наші території. Партнери готові підтримувати нас у цьому. І так само вони готові підтримувати наше відновлення та розбудову нової потужної європейської держави", - наголосив глава уряду.

Також Шмигаль нагадав, що на полях Генасамблеї ООН обговорювали продовження зернової угоди, демілітаризацію ЗАЕС, додаткове бюджетне фінансування для України, план відновлення для нашої держави та нові санкції проти Росії.

Всі ці теми були на порядку денному перемовин із керівництвом багатьох країн та міжнародних організацій, додав прем'єр.

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