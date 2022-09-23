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СБУ нейтралізувала львівських хакерів, які "зламали" майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС

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СБУ нейтралізувала львівських хакерів, які "зламали" майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС
Хакери зламували активні облікові записи інтернет-користувачів з України та Євросоюзу, отримуючи доступ до персональних даних громадян. До складу угруповання входило декілька хакерів зі Львова, які діяли в інтересах РФ. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначається, конфіденційну інформацію продавали через анонімну платформу "Даркнет", а гроші отримували на заборонені в нашій державі електронні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney.

За попередніми даними, хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів і одержали майже 14 млн грн. "прибутку".

""Оптовими клієнтами" були прокремлівські пропагандисти. Саме вони використовували одержані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових "новин" з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація в країнах. Під час обшуків правоохоронці виявили у хакерів докази незаконної діяльності", - ідеться в повідомленні. 

Організатору повідомлено про підозру.

СБУ нейтралізувала львівських хакерів, які зламали майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС 01


СБУ нейтралізувала львівських хакерів, які зламали майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС 02

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СБУ нейтралізувала львівських хакерів, які зламали майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС 03

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