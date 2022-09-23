СБУ нейтралізувала львівських хакерів, які "зламали" майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС

Хакери зламували активні облікові записи інтернет-користувачів з України та Євросоюзу, отримуючи доступ до персональних даних громадян. До складу угруповання входило декілька хакерів зі Львова, які діяли в інтересах РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначається, конфіденційну інформацію продавали через анонімну платформу "Даркнет", а гроші отримували на заборонені в нашій державі електронні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney.

За попередніми даними, хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів і одержали майже 14 млн грн. "прибутку".

""Оптовими клієнтами" були прокремлівські пропагандисти. Саме вони використовували одержані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових "новин" з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація в країнах. Під час обшуків правоохоронці виявили у хакерів докази незаконної діяльності", - ідеться в повідомленні.

Організатору повідомлено про підозру.





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