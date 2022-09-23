Морально та політично Росія вже програла війну, - Боррель

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія морально й політично вже програла розв’язану нею війну в Україні.

Про це повідомив сайт дипломатичної служби Європейського Союзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Морально і політично Росія вже програла війну. І дедалі частіше програє й на полі бою. Україна переможе", - сказав Боррель у своєму виступі в Раді Безпеки ООН, наголосивши, що Росія "має негайно припинити своє вторгнення".

Також він зазначив, що Захід ніколи не визнає незаконної анексії Росією суверенних територій України, на яких РФ готується проводити референдум.

Водночас Боррель наголосив, що нині "світова безпека перебуває в небезпеці", і закликав світових лідерів, які зібралися в ООН, направити чіткий і єдиний сигнал про неприпустимість застосування зброї масового ураження.

"Мене обнадіюють численні заяви, які я почув тут сьогодні з цього питання", - наголосив голова дипломатії.

Боррель вважає, що залякати Україну і країни, які її підтримують, не вдасться.

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"Але скільки ще чоловіків, жінок і дітей мають померти, перш ніж російський президент вирішить замовкнути?" - запитав він.

Голова європейської дипломатії заявив, що розв'язана Росією війна на території України це більше, ніж війна в Європі, а на карту поставлено захист слабших держав від сильніших. Також він наголосив, що ця війна є трагедією в багатьох сенсах, і тому Європейський Союз робитиме все можливе для протистояння наслідкам, яких, зокрема, зазнали жертви, та руйнуванням в Україні, а також втягуванню світу в економічний спад та глобальну продовольчу кризу.

За словами Борреля, європейська підтримка глобальної продовольчої безпеки становить понад EUR7,7 млрд до 2024 року.

"Ми підтримуємо Чорноморську зернову ініціативу, яку просуває Генеральний секретар ООН (Антоніу Гутерреш. - Ред.) і Туреччина. Разом із солідарністю Європейського Союзу це допомогло зменшити глобальну продовольчу кризу, але, на жаль, не позбутися її. Дві третіх експортованого у такий спосіб українського зерна йде в ті країни, які його найбільше потребують, а не в Європу", - наголосив він.

Також голова дипломатії зазначив, що російські окупанти мають понести відповідальність за свої злочини, масові вбивства, руйнування, зґвалтування та вимушену міграцію громадян України, й пообіцяв, що Європейський Союз зробить усе можливе для забезпечення справедливості.

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"Ми бачили нещодавні кадри масового вбивства в Ізюмі, які повторюють те, що ми бачили в Бучі та інших місцях. Коли російські війська виганяють, ми виявляємо справжні жахи їхньої окупації... Ми покладаємося на Міжнародний кримінальний суд і на українську владу", - підсумував Боррель.