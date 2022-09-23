В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку
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Командира інженерно-саперного батальйону РФ ліквідували в Україні.
Про це у Facebook повідомив співзасновник групи незалежних розслідувачів InformNapalm Іраклі Комахідзе, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними російських джерел, 27 серпня в Україні було ліквідовано 27-річного лейтенанта, уродженця Когалима (ХМАО) - Ігоря Бойчука, який у 2019 році закінчив Тюменське вище військове училище. В Україні він перебував у статусі командира інженерно-саперного батальйону 138-го ОМСБр (Кам'янка Ленінградська обл)", - йдеться в повідомленні.
В мережі знайшли сторінку вбитого російського офіцера під псевдонімом "Ігор Шевченко".
Так, на сторінці Бойчука (Шевченка) зазначено, що він народився в Луцьку, навчався в селі Варяж на Львівщині. В коментарях він спілкується українською мовою.