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В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку

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Командира інженерно-саперного батальйону РФ ліквідували в Україні.

Про це у Facebook повідомив співзасновник групи незалежних розслідувачів InformNapalm Іраклі Комахідзе, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними російських джерел, 27 серпня в Україні було ліквідовано 27-річного лейтенанта, уродженця Когалима (ХМАО) - Ігоря Бойчука, який у 2019 році закінчив Тюменське вище військове училище. В Україні він перебував у статусі командира інженерно-саперного батальйону 138-го ОМСБр (Кам'янка Ленінградська обл)", - йдеться в повідомленні.

В мережі знайшли сторінку вбитого російського офіцера під псевдонімом "Ігор Шевченко". 

Так, на сторінці Бойчука (Шевченка) зазначено, що він народився в Луцьку, навчався в селі Варяж на Львівщині. В коментарях він спілкується українською мовою.

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В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку 01
В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку 02
В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку 03
В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку 04
В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку 05
В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку 06
В Україні ліквідували російського лейтенанта Бойчука: В мережі він спілкувався українською та заявляв, що народився в Луцьку 07

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Манкурт. Нічого нового...
  • Яр Холодний
    Убивство "манкурта" - ще більша заслуга, ніж убивство кацапа! Бо "манкурти" часто прикидаються "своїми" і б"ють у спину!
  • Galyna Tesla
    Кінчений манкурт! Собаці собача смерть!
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