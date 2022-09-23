Естонія готується до перебоїв з електрикою взимку через енергетичний шантаж Росії, - прем’єрка Каллас

Перебої у подачі електроенергії в Естонії можливі, якщо Росія виключить країни Балтії із загальної енергосистеми.

Про це заявила прем'єр-міністр Кая Каллас та оголосила про проведення раптових навчань із оборонної готовності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми також маємо бути готові до того, що Росія може відключити Естонію, Латвію та Литву від своїх електромереж. Було б розумно бути готовим до можливих відключень електроенергії, включаючи державні органи, компанії та кожну людину", - сказала вона у телезверненні ввечері 22 вересня, назвавши будь-які перебої "тимчасовими".

Майже 3000 резервістів було викликано у четвер на щорічні тижневі оборонні навчання в Естонії, але прем'єр-міністр заявила, що безпосередньої військової загрози країні немає.

Вона закликала громадян Росії, які проживають в Естонії, ігнорувати будь-які заклики воювати в Україні: "не ходіть, бо дороги назад немає".

Через 30 років після виходу з Радянського Союзу та 17 років з моменту вступу до ЄС країни Балтії Литва, Латвія та Естонія, як і раніше, залежать від стабільного енергопостачання Росії.

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Проєкт вартістю 1,6 млрд євро, який фінансується ЄС, спрямований на відключення країн Балтії від їхньої спільної енергосистеми з Росією та Білоруссю у 2025 році на користь децентралізованої енергосистеми континентальної Європи.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив у червні, що його країна готова, якщо Росія відключить її від регіональної енергосистеми, щоб помститися за блокування залізничних поставок деяких російських товарів у калінінградський ексклав.

Європейська мережа електромереж ENTSO-E підключиться до мереж країн Балтії протягом 24 годин, якщо країни буде відключено Росією, що допоможе уникнути відключень електроенергії, заявив у липні литовський оператор електромереж Litgrid.

"Якщо Росія нас відключить, вже сьогодні ми будемо готові. Наш аналіз показує, що енергопостачання не буде нормуватися, серйозних збоїв не очікується", - сказав глава Litgrid.