Гайдай про псевдореферендуми на окупованій Луганщині: Ходять по домівках та шукають чоловіків на "гарматне м’ясо"

На окупованій території Луганщини стартував так званий "референдум".

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти розпочали "вибори без вибори", "голосують" на кухні та у дворі. Окупанти позакривали міста на виїзд, людей не випускають, щоб не втрачати "голоси". Сьогодні стартувало "голосування" на "організованих місцях у придомових територіях". Простіше - заповнюють якісь папірчики на кухнях у квартирах та дворах. Виглядає це вкрай дивно. Конфіденційністю і не пахне. Як виглядають так звані комісії і чи мають вони при собі зброю - поки такої інформації немає", - розповів Гайдай.

За його словами, поквартирний/подворовий обхід - це суто заради перевірки помешкань на виявлення чоловіків.

"Окупанти просто шукають "гарматне м‘ясо". Нагадую, що за участь та організацію псевдореферендуму передбачена відповідальність. Покарано буде всіх причетних!" - підсумував Гайдай.

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