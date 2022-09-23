Хтось має вправити мозок керівництву РФ, - Зеленський

Мобілізовані громадяни РФ гинуть в Україні заради амбіцій президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на щорічному філантропічному саміті Forbes400, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, мобілізація в РФ проходить вже давно.

"Весь цей час прихована мобілізація в РФ відбувалась. Це було просто непублічно. Людей примусово мобілізували, їх кидали сюди, щоби вони загинули. ... Коли закінчилися кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів, коли закінчилися пенсіонери, вони почали брати молодих курсантів - це просто діти, які приїхали сюди гинути заради амбіцій однієї людини у світі, яка хоче воювати. Він відправлятиме цих людей, йому все одно, скільки цих людей. Навіть я зараз, президент країни, яка виборює свою свободу і проти військових Росії, які до нас прийшли, але навіть я зараз говорю, що вони (російські мобілізовані. - Ред.) люди, а для нього (Путіна. - Ред.) вони шматки м'яса. Ось і все. Я не хотів би думати, що війна завершиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну. Я вважаю, що війна має завершитися раніше, але хтось має вправити мозок їхньому військово-політичному керівництву РФ", - наголосив президент.

Зеленський додав, що для України війна закінчиться тоді, коли "ми повернемо своє, а зайве нам не потрібне".

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