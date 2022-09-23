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Мобілізації в Білорусі не буде, - Лукашенко

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Мобілізації в Білорусі не буде, - Лукашенко
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що мобілізації в республіці не буде.

Про це повідомив Telegram-канал "Пул первого", який висвітлює діяльність Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.

"Ця мобілізація у Росії. Те, що на нас намагаються перекинути цей місток, що буде і в нас... а якщо не буде? Це вас, пропагандистів би перетерли. А їм за це нічого не буде. Їм треба створити ситуацію. За щось учепитися. Не буде жодної мобілізації. Це брехня", - сказав самопроголошений "президент" Білорусі.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Ясно, значить буде
  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    От нахера цього урода показувати? Тільки зібрався їсти...
  • Maksim Perepelitca
    А як же - четире точкі на картє , откудо готовілось нападеніє . ?? . Чи вже - нє готовілось .?
    ..
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