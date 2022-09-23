Мобілізації в Білорусі не буде, - Лукашенко
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Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що мобілізації в республіці не буде.
Про це повідомив Telegram-канал "Пул первого", який висвітлює діяльність Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.
"Ця мобілізація у Росії. Те, що на нас намагаються перекинути цей місток, що буде і в нас... а якщо не буде? Це вас, пропагандистів би перетерли. А їм за це нічого не буде. Їм треба створити ситуацію. За щось учепитися. Не буде жодної мобілізації. Це брехня", - сказав самопроголошений "президент" Білорусі.