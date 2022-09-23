Першу зупинку-укриття встановили в Миколаєві

У Миколаєві на зупинці громадського транспорту у Корабельному районі облаштували перше залізобетонне укриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідломив в інстаграмі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"1 пішов", – написав Кім.

У залізобетонному укритті встановлено 18 лавок, однак одночасно там можуть розміщатися 24 людини.

Укриття виготовлене за ізраїльським зразком з армованого бетону. Загальна вага конструкції понад 70 тонн, основної частини зі стінами — 36 тонн.

Укриття - подарунок одеського бізнесмена і мецената Анатолія Редера. Він планував передати конструкцію міській владі Одеси, але там чиновники вирішили, що Одесі вона наразі не так потрібна, як Миколаєву.

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Як розповів голова ОВА Віталій Кім, у Миколаєві визначили 34 точки, де планують встановити зупинки-укриття. Він додав, що ці споруди будуть в найбільш обстрілюваних районах міста встановлені, куди ще теоретично дістають РСЗВ.

Нагадаємо, у Харкові встановили першу зупинку-укриття, де можна заховатися у разі повітряної тривоги.