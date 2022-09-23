Німеччина передала Україні ще 6 установок Gepard та 6 тис. боєприпасів
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Німеччина надала Україні 6 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard та 6 тис. боєприпасів до них.
Про це йдеться у звіті Міноборони ФРН, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що раніше передали 24 установок Gepard.
Також Україні передали 3 тис. снарядів калібру 155мм (1 тис. сигнальних та 2 тис. димових).
Німецький уряд зокрема планує відправити до України:
- чотири САУ Panzerhaubitze 2000 з боєкомплектом;
- дві РСЗВ MARS II з боєприпасами;
- 50 бронемашин Dingo;
- "зимовий пакет" (термобілизна, генератори, намети та харчування).