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Німеччина передала Україні ще 6 установок Gepard та 6 тис. боєприпасів

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Німеччина передала Україні ще 6 установок Gepard та 6 тис. боєприпасів
Німеччина надала Україні 6 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard та 6 тис. боєприпасів до них.

Про це йдеться у звіті Міноборони ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що раніше передали 24 установок Gepard.

Також Україні передали 3 тис. снарядів калібру 155мм (1 тис. сигнальних та 2 тис. димових).

Німецький уряд зокрема планує відправити до України:

- чотири САУ Panzerhaubitze 2000 з боєкомплектом;
- дві РСЗВ MARS II з боєприпасами;
- 50 бронемашин Dingo;
- "зимовий пакет" (термобілизна, генератори, намети та харчування).

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Писали, що на збиття дрону достатньо 5-10 секунд. Гепард робить "хмару" з куль та руйнує дрон. Головне в Гепарді - якісний радар, який бачить навіть новітні дрони з композитних матеріалів.

    Але я згоден, що треба патронів в 100 разів більше. Норвегія обіцяла пустити ці снаряди в серію після довгого простою...
  • V 2af7597c
    "Також Україні передали 3 тис. снарядів калібру 155мм (1 тис. сигнальних та 2 тис. димових). " - Ми що тут в цяцьки граємо, які бл... сигнальні та димові!!!!
  • Amber
    Дякуємо ‼️
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