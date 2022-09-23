Рашисти завезли до Мелітополя масовку з Криму для зйомки пропагандистських роликів про нібито підтримку "референдуму", - мер Федоров

Ідея про проведення незаконного "референдуму" про нібито приєднання окупованих районів України до РФ не знайшла підтримки серед населення м. Мелітополя Запорізької області, тому російські окупанти звозять масовку з території тимчасово окупованого Криму для зйомки пропагандистських сюжетів.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров заявив в ефірі національного телемарафону у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони (російські окупанти. - Ред.) не відмовилися від ідеї проведення "референдуму", хоча бачать тотальний спротив нашого цивільного населення на тимчасово окупованій території. Тому вчора ввечері привезли на багатоповерхових автобусах масовку саме з Криму, за допомогою якої вони хочуть знімати ці пропагандистські сюжети про нібито підтримку з боку місцевого населення в Мелітополі... Декілька днів тому вони зняли опитування жителів на вулицях міста, але чомусь ті, хто відповідав про підтримку Росії, розмовляв з акцентом, і це точно не жителі нашого міста", - сказав Федоров.

Він також зазначив, що представники окупаційної влади почали здійснювати обхід квартир мелітопольців, але "їм ніхто не відкриває та не відповідає на їхні заклики, тому підтримки точно немає".

Він не виключає, що згодом це може призвести до застосування додаткових тортур, залякування та примусу городян.

"Їх методи не змінилися порівняно з першим днем: вони забирають у полон людей із бодай якоюсь проукраїнською позицією... По-друге, звісно, під час голосування (представники окупантів. - Ред.) ходять із військовими у масках та зі зброєю. Є загроза, що тих, хто не погодився співпрацювати і сказати: "Так, я підтримую "референдум", будуть відразу ж забирати і застосовувати до них тортури", - додав міський голова.

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За його словами, насамперед це стосується чоловіків призовного віку, які підпадають під мобілізацію, тому Федоров закликав їх "максимально виїжджати до Криму, потім - до Європейського Союзу чи Грузії, а потім, звісно ж, повертатися до України, бо абсолютно точно усіх забиратимуть з вулиць та мобілізуватимуть, як це було в окупованому Донбасі".