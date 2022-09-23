За два дні мобілізації скоєно вже дев’ять підпалів військкоматів та будівель адміністрацій у Росії
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода, випадки зібрало видання Sota.
У місті Вільному Амурській області невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у будівлю військкомату. Пляшка впала на асфальт і спалахнула – вогонь пошкодив фасад будівлі.
Рано-вранці в Хабаровську невідомий заклав два "коктейлі Молотова" між віконних ґрат військкомату і підпалив їх. В результаті лопнули шибки, пожежу загасили співробітники військкомату. На місці знайшли дві пляшки та сірники.
У селі Цілинному Алтайського краю спалахнув Будинок культури, де розташовані також і адміністрація сільради та відділення "Пошти Росії". Поштовий офіс вигорів повністю, у приміщенні адміністрації вогнем пошкодджено стелю.
Також уночі в місті Камишині Волгоградської області невідомі кинули "запальний предмет" до районної адміністрації. Як розповіли у місцевому МНС, будівлі завдано незначної шкоди.