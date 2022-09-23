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За два дні мобілізації скоєно вже дев’ять підпалів військкоматів та будівель адміністрацій у Росії

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За два дні мобілізації скоєно вже дев’ять підпалів військкоматів та будівель адміністрацій у Росії
Унаслідок підпалів пошкоджені не лише війсккомати, але й поштові відділення та адмінбудівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода, випадки зібрало видання Sota. 

У місті Вільному Амурській області невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у будівлю військкомату. Пляшка впала на асфальт і спалахнула – вогонь пошкодив фасад будівлі.

Рано-вранці в Хабаровську невідомий заклав два "коктейлі Молотова" між віконних ґрат військкомату і підпалив їх. В результаті лопнули шибки, пожежу загасили співробітники військкомату. На місці знайшли дві пляшки та сірники.

У селі Цілинному Алтайського краю спалахнув Будинок культури, де розташовані також і адміністрація сільради та відділення "Пошти Росії". Поштовий офіс вигорів повністю, у приміщенні адміністрації вогнем пошкодджено стелю.

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Також уночі в місті Камишині Волгоградської області невідомі кинули "запальний предмет" до районної адміністрації. Як розповіли у місцевому МНС, будівлі завдано незначної шкоди.

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Топ коментарі

  • Владислав Ткаченко ca740de2
    Кто не спрятался ,тот в военкомат)
  • Vlad Cheh
    Так даже веселее. Если уничтожат списки резервистов, то просто будут хватать мужиков на улице. При этом росгвардии абсолютно точно будут спускать сверху палочную систему с определенным количеством пойманных мужчин. И росгвардия тут будет абсолютными рабами, ведь при увольнении их мгновенно отвезут на войну. И они будут хватать еще и еще, догонять, стрелять по ногам, чтобы еще палку заработать и выслужиться. Потом будут хватать друг друга (мусора то есть), срывать с него форму и отправлять на фронт.

    А в это время ни одного азиата брать не будут. Кавказцев возьмут в заградотряд и там их братья сразу укомплектуют хорошей формой и броней, снятой с очередного ваньки-встаньки.

    Особенно забавно смотреть на кацапские телеграм-каналы, где многие считают, что создается русский дух, где русью пахнет. Что русня научиться воевать. Эти дебилы даже в армии не служили и не понимают, что такое современная кацапская армия. И что там кавказцы просто в жопу трахать будут эту русню, заберут у них все, что у них есть, заставят всех их родственников платить, затем специально сдадут нам их позицию (за блок сигарет в скотче обмотанным с дрона, который им скинем), чтобы их всех там перебили и они затем уже с родственников выбьют деньги, когда те получат гробовые.
  • Алекс Скела
    По всей роисси - военкоматерная ругань...
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